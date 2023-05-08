تييري هنري منتقدًا سفر ليونيل ميسي إلى السعودية: يذكرني بهذا المسلسل الأمريكي!

هنري يشن هجومًا عنيفًا على ليونيل ميسي..

وجه تييري هنري أسطورة نادي آرسنال الإنجليزي انتقادات حادة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي زميله السابق في برشلونة الإسباني، بعد غياب بطل العالم 2022 عن تدريبات باريس سان جيرمان للسفر إلى المملكة العربية السعودية.

باريس سان جيرمان عاش أسبوعًا محمومًا للغاية بعد الهزيمة بنتيجة 3-1 على أرضه أمام لوريان في الدوري الفرنسي، حيث غاب ميسي عن التدريبات في اليوم التالي ليذهب في رحلة ترويجية في السعودية.

اعتقد ميسي أنه حصل على موافقة باريس سان جيرمان للسفر إلى المملكة، لكن ذلك لم يحدث، ليخرج الأرجنتيني للاعتذار للنادي في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

هنري، وفي تصريحات عبر أحد البرامج التحليلية عبر خدمة "أمازون برايم" للبث الرقمي، انتقد تصرف ميسي بصورة كبيرة.

وقال هنري الذي زامل ميسي لثلاث سنوات في برشلونة: "لا يمكن لأحد أن يغيب عن التدريبات، إنه يذكرني قليلًا بحلقات مسلسل دالاس (مسلسل أمريكي شهير)، لكنها دائمًا نفس المشاكل في باريس سان جيرمان، وهذه المرة، هناك ميسي".

بالنسبة إلى تييري هنري، ربما تكون العقوبة المفروضة على ليونيل ميسي مرتبطة بوضعه التعاقدي، خاصة مع انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو.

وأضاف الفرنسي: "لقد تلقوا رصاصة، ربما لأنه لن يبقى، أم أن الوجهة التي ذهب إليها أثرت على كبريائهم قليلًا؟".

واختتم هنري تصريحاته قائلًا: "لكن كانت هناك أشياء أكثر خطورة حدثت في باريس سان جيرمان، لكن هل كان ميسي على حق؟ بالطبع لا، لا يجب أن تفوت أي تدريب".