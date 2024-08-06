تييري هنري: ما فعلته فرنسا أمام مصر أثبت أنني لست مجنونًا!

"تمكننا من العودة في وقت مثالي"

أعرب تييري هنري، مدرب منتخب فرنسا تحت 23 عامًا، عن سعادته بقيادة الديوك إلى نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وتفوقت فرنسا على مصر بنتيجة (1-3)، أمس الإثنين، في نصف نهائي الأولمبياد، لتضرب الديوك موعدًا ناريًا مع إسبانيا في المباراة النهائية، بينما سيلعب الفراعنة ضد المغرب الخميس المقبل للمنافسة على البرونزية.

وقال هنري في تصريحات لقناة "RMC": "لقد استغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى نصل إلى النهائي، خلقنا الفرص لوضع أنفسنا بعيدًا عن الأذى مرارًا وتكرارًا، لكنك تعرف كيف تسير الأمور في كرة القدم، نجحوا في تسجيل هدف رائع وتمكننا من العودة في وقت مثالي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف المدرب الفرنسي: "الاستحواذ فقط في كرة القدم لا يمنحك شيئًا، عليك أن تضع الأمر في عقلك دائمًا، لقد هاجمنا منتخب مصر مرتين أو 3 مرات فقط، لكنهم ضربونا في إحدى اللعبات بتسديدة جميلة للغاية".

وتابع: "لم نستسلم، واصلنا التمرير على الأجنحة، واصلنا إنتاج الهجمات واللعب لمحاولة تحرير الأجنحة. في النهاية، عاد ديزيريه دوي بشكل جيد للغاية وتم طرد أحد اللاعبين".

وختم هنري: "أنا سعيد جدًا بجان ماتيتا وسأخبرك بالسبب. لأنه في البداية كانت هناك بعض الانتقادات لعملية اختياره ضمن القائمة، وعلامات استفهام حول مستواه في أول مباراتين، لكنه أثبت في النهاية أنني لست مجنونًا.. لقد سجل ثنائية في قبل النهائي وأصبح هداف الفريق".