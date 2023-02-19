تييري هنري عن صورة نيمار المثيرة للجدل: لست بحاجة لأعداء مع أصدقاء مثل هؤلاء!

أسطورة فرنسا يعلق على أزمة نيمار الأخيرة

علق تييري هنري أسطورة فرنسا، على رأيه في تصرفات نيمار نجم باريس سان جيرمان، بالأسبوع الماضي وبعد هزيمة فريقه أمام بايرن ميونخ ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسقط فريق باريس سان جيرمان في فخ الهزيمة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 1-0، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وظهر نيمار بعد المباراة وهو يلعب في بطولة بوكر ثم في مطعم للوجبات السريعة، وأثار البرازيلي غضب مشجعي الفريق الباريسي بعد انتشار صوره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال هنري في تصريحات عبر "أمازون برايم" لتحليل مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل التي تلعب حاليًا ببطولة الدوري الفرنسي، "لست بحاجة لأعداء مع أصدقاء مثل هؤلاء".

وقبل مباراة ليل وباريس سان جيرمان التي تلعب الآن في بارك دي برينس، تعرض الفريق الباريسي لثلاث هزائم في جميع المسابقات لأول مرة منذ عام 2011.