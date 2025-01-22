تييري هنري بعد ريمونتادا برشلونة: لو كنت مكان هانسي فليك لأصبحت مجنونًا .. والخماسية لا تسعدني

"لست سعيدًا لأن الفريق استقبل 4 أهداف"

لم يتردد النجم الفرنسي تييري هنري، في تحليله لمباراة فريقه السابق برشلونة أمام بنفيكا في الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أنه لم يكن سعيدًا بأداء البلوجرانا، رغم انتصاره المثير على مضيفه (5-4) في ريمونتادا كبيرة.

وقال هنري خلال تحليله للمباراة على قناة "CBS" التلفزيونية: "لو كنت مدربًا لبرشلونة، لذهبت إلى غرفة الملابس بعد المباراة وأنا غير سعيد".

وأضاف: "أتفهم أن المباراة كانت مرهقة لهانسي فليك ولاعبيه، والعودة بهذه الطريقة مذهلة، لكن هناك الكثير من الأخطاء في الأهداف التي استقبلها البارسا، لذلك لا يمكن اعتبارها مباراة رائعة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأعطى هنري مثالًا آخر أحبه أكثر: "على الجانب الآخر، كانت هناك مباراة رائعة بين أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن، هذه الأخيرة يمكن تعريفها بأنها (مباراة رائعة)".

وركز نجم برشلونة على الجانب السلبي من المباراة، قائلًا: "إذا نظرت إلى أهداف بنفيكا والطريقة التي جاءت بها، ستجد أن شباكك استقبلت 4 أهداف ويمكنك معرفة ما إذا كنت قد قدمت أداءً جيدًا أم سيئًا".

وواصل: "لا أريد التركيز على هانسي فليك، بل على الفريق بأكمله، لأن الأهداف الأربعة التي استقبلها برشلونة كانت يمكن تجنبها".

ورغم ذلك يقدر النجم الفرنسي الروح التي عاد بها برشلونة من التأخر (4-2) إلى الفوز (5-4)، قائلًا: "يجب أن يتمتع برشلونة بمزيد من السيطرة، إذا قمت بتحليل الأمر، فستلاحظ للوهلة الأولى الرغبة والعودة وأنك قدمت أداءً جيدًا، لكن تلقي 4 أهداف ليس أمرًا طبيعيًا".

واختتم تييري هنري تقييمه بوضع نفسه في مكان هانسي فليك مرة أخرى، قائلًا: "لو كنت مدربًا لبرشلونة في هذه المباراة لأصبحت مجنونًا، لم أكن لأقبل تلقي الكثير من الأهداف".