"جود بيلينجهام الدليل" .. تييري هنري ينتقد ضغط المباريات في البطولات الأوروبية

المدرب الفرنسي ينتقد بقوة ضغط المباريات على اللاعببن!

انتقد النجم الفرنسي تييري هنري ضغط المباريات الذي يُعاني منه اللاعبين خلال الموسم الحالي، بعد أن تلاحم الموسمين الماضي والحالي، بسبب بطولة يورو 2024.

وضرب هنري مثلًا في حديثه بالنجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، الذي خاض الموسم الماضي 49 مباراة، وذلك بعدما شارك بشكل أساسي مع ريال مدريد، بالإضافة إلى قيادته لمنتخب إنجلترا لنهائي يورو 2024، حيث تعرض لإصابة عضلية جعلته يغيب لمدة شهر عن الملاعب.

وقال هنري خلال تصريحات لشبكة "سي بي إس" الأمريكية: "أعتقد أنه من الرائع الحديث عن كثرة المباريات، ولكن هناك استثناء بالنسبة لي، لأنني سأذهب إلى كوني مدربًا، فهناك الكثير من المباريات، كلاعب سابق لا أعرف كيف يفعل هؤلاء الرجال ذلك، ولكن كناقد أحب أن أرى هذا الكم من المباريات، ولكن كلاعب سابق ومدرب أرى أنها كثيرة جدًا".

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وأضاف: "جود بيلينجهام مصاب بالفعل، ومن الصعب أن يلعب موسًا ثم يذهب إلى يورو 2024، ويعود للعب مع المنتخب الوطني ثم بطولة أندية بنهاية الموسم".

المدرب الفرنسي تابع: "بقدر ما أريد أن أشاهد ميلان ضد ليفربول ومانشستر سيتي ضد إنتر، أريد أيضًا أن أرى أفضل اللاعبين على أرض الملعب قادرين على الأداء كلما أمكنهم ذلك، وهذا أيضًا جزء من الأمر".

وأوضح: "بيلينجهام من أفضل اللاعبين الذين قادرين على الأداء طوال الوقت، ولذلك إنه أمر رائع بالنسبة لنا، ولكن إذا كنت مدربًا لا أعرف ما إذا كنت سأجده رائعًا أم لا، فهناك الكثير من المباريات".

وانتهت فترة التوقف الدولية حاليًا، حيث ستعود المنافسات بالدوريات الأوروبية خلال الأسبوع الحالي، على أن تبدأ منافسات البطولات الأوروبية "دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، دوري المؤتمرات الأوروبي"، خلال الأسبوع القادم!

يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يواجه حاليًا قضية قانونية من جانب اتحاد اللاعبين المحترفين "فيفبرو"، في محاولة لإلغاء كأس العالم 2025 الذي سيضم 32 فريقًا، بهدف تخفيف ضغط المباريات على اللاعبين.