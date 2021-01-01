تيو هيرنانديز يوجه رسالة بخصوصه هو وحكيمي إلى ريال مدريد

الثنائي متألقان في إيطاليا

تحدث نجم ميلان تيو هيرنانديز عن تألقه هو وزميله السابق في ريال مدريد أشرف حكيمي في إيطاليا والأسباب وراء رحيلهما عن النادي الملكي.

تيو انتقل إلى ميلان الصيف قبل الماضي، بينما حضر حكيمي إلى إنتر يونيو الماضي والآن من أفضل اللاعبين في السيري آ رغم عدم اللعب في ريال مدريد بصفة أساسية.

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وقال الظهير الفرنسي مع "DAZN": "أنا وأشرف لعبنا قليلاً في مدريد والأفضل لنا كان الرحيل، عندما لا تلعب لا تكون سعيداً".

وأضاف: "قمنا بكل ما في وسعنا ولكن لم نحصل على الفرص والآن نحن هنا في ميلانو، أشرف لاعب رائع وأعرفه جيداً".

وواصل تيو: "أشرف يملك السرعة والمهارة، نشبه بعضنا البعض كثيراً، أعرفه شخصياً وأمضينا وقتاً طويلاً معاً، هو صديق جيد".

وختم: "ماذا أقول له قبل الديربي؟ لن أقول، في الملعب نحن أعداء ولكن خارجه نحن أصدقاء".

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ويصطدم ميلان بإنتر عصر الأحد لحساب منافسات الدوري الإيطالي وقمة الجولة الرابعة من مرحلة العودة.