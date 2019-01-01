هيرنانديز يتمنى مزاملة أخيه في فرنسا

بداية موفقة للظهير الإسباني الفرنسي مع ميلان

تمنى تيو هيرنانديز، لاعب ميلان، أن يلعب مع المنتخب الفرنسي واللعب بجوار أخيه لوكاس في تشكيل أبطال العالم بالمستقبل.

ويحمل تيو الجنسية الفرنسية والإسبانية، ولكن لعب مع الفئات العمرية لمنتخب الديوك، ولكن لم يسبق له تمثيل الفريق الأول.

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وقال تيو مع "ليكيب": "أنا سعيد في ميلان، أن يختارك باولو مالديني ويخبرك أنه يتابعك هذا أمر يجعلك تشعر بالفخر وجعلني أحسم قراري".

وأضاف: "مالديني هو الأفضل بالتاريخ في مركزه، كنت بحاجة للعب والاجتماع معه حسم الأمور، أتفاهم جيداً مع بيولي، سجلت هدفين وصنعت مثلهما".

وحول المنتخب الفرنسي: "حسمت قراري منذ مدة، لعبت مع فرنسا تحت 18 عاماً، إسبانيا حاولت استدعائي أنا وأخي".

وختم: "نجاحات لوكاس مع المنتخب أسعدتني وتجعلني فخوراً أنه بطل للعالم، وأكدت صحة قراري، بالتأكيد أتمنى يوماً ما أن أزامله في صفوف المنتخب".

ويلعب لوكاس مساء الأحد رفقة ميلان ضد بارما لحساب الجولة الرابعة عشر من السيري آ.