تيو: سأكون سعيدًا إن أهدى هدفي في ريال مدريد الليجا لبرشلونة

لكن ليست الطريقة المثالية للاحتفال..

لم يخفِ كريستيان تيو، لاعب ريال بيتيس، أنه سيكون سعيدًا لو حقق برشلونة لقب الدوري الإسباني بسبب هدفه في شباك ريال مدريد، ولكنه اعتبر أن تتويج البرسا حال إلغاء الموسم بسبب فيروس كورونا "لن يكون لطيفًا".

وكان تيو قد أحرز الهدف الثاني في شباك ريال مدريد في آخر مباراة للملكي قبل تفشي كورونا في إسبانيا، ليُهزم الريال ويعود إلى مركز الوصافة تاركًا الصدارة لغريمه برشلونة، نادي تيو الأسبق، بعد أسبوع واحد من اقتناص الصدارة بالفوز في الكلاسيكو بثنائية نظيفة.

الاتحاد الإسباني يُناقش حاليًا آلية عودة كرة القدم مرة أخرى إلى الحياة، غير أن ثمة خطوة اتخذت قد تشير إلى إمكانية اعتبار البرسا بطلًا للمسابقة، حيث تم تحديد الرباعي المتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حال الإلغاء اعتمادًا على الجدول الأخير لليجا قبل الإيقاف.

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تيو في تصريحات للصحافة قال "حسنًا، آمل أن يتم استكمال الموسم بالطبع، لكن لم يكون من الرائع جدًا أن يتم منح برشلونة لقب الدوري بهذه الطريقة، أنا مغرم جدًا بالنادي والمشجعين وقد قضيت سنوات عديدة هناك، إن تسبب هدفي في اللقب، فبالطبع لن أُخفي سعادتي.".

كما أضاف "آمل أن تعود الحياة الطبيعية مرة أخرى ونلعب مباراة كل ثلاثة أيام بدون حضور جماهيري، صحيح أن فرص حدوث الإصابات للاعبين تزيد ولكن يجب إنهاء الدوري هذا الموسم بشتى السبل.".

اللاعب الإسباني البالغ من العمر 28 عامًا سبق وأن تدرب رفقة مدرب البرسا الحالي كيكي سيتين، وقد قال عنه "كيكي قادر على المساهمة في أشياء كثيرة ببرشلونة، ظهرنا معه في بيتيس بصورة مذهلة وحققنا أشياء مهمة.".

وأتم "يجب عليه أن يمح برشلونة ما يفتقده في طريقة اللعب من اتصال وترابط حتى يعود الفريق إلى سابق عهده.".

يذكر أن تيو قد لعب في برشلونة من 2012 وحتى 2014 قبل أن تتم إعارته إلى بورتو ثم فيورنتينا ثم بيتيس، وفي 2017 قام النادي الأندلسي بشراء عقده من البلوجرانا نظير 4 مليون يورو.