تيو: الأبطال هدفي مع ميلان وهذا سبب فشلي في مدريد

بداية موفقة للظهير في ميلانو

ذكر تيو هيرنانديز، لاعب ميلان، أنه يطمح للتتويج بدوري أبطال أوروبا رفقة الروسونيري، كما كشف عن السبب وراء عدم تألقه مع فريقه السابق ريال مدريد.

تيو انتقل لميلان هذا الصيف قادماً من العاصمة الإسبانية بعدما كان يلعب معاراً في ريال سوسيداد، وبدأ في فرض نفسه أساسياً في ميلانو الأسابيع الأخيرة.

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وقال تيو مع "لاجازيتا": "في مدريد تلقيت إهانات وانتقادات عديدة، قمت ببعض الحماقات، ولكن الآن أنا أكثر نضجاً واستفدت كثيراً من تلك التجربة".

وأضاف: "أنا فخور لأن مالديني اختارني، هذا الرجل صنع تاريخ الكرة عموماً وليس في ميلان فقط، أنا هنا لصنع التاريخ والبقاء طويلاً".

واستمر الإسباني: "أنا في الثانية والعشرين وأمامي الكثير لأتعلمه، أريد الفوز بدوري الأبطال هنا، ولكن العام المقبل لأن يجب علينا التأهل أولاً".

واستطرد: "نحن مجموعة شابة، ولكن على الطريق الصحيح، الهدف المركز الرابع، بيولي أعطانا الحرية ولكن داخل منظومة، علي العمل للتطور دفاعياً".

ويحل ميلان ضيفاً على روما مساء الأحد ضمن منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإيطالي.