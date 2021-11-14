تين هاج يكشف سبب رفضه تدريب نيوكاسل

كشف إيريك تين هاج، مدرب نادي أياكس الهولندي سبب رفضه لتدريب نيوكاسل يونايتد بعد العرض المغري الذي تلقاه من إدارة النادي.

يعلم الجميع أن نادي نيوكاسل يونايتد دخل حقبة جديدة بعد أن تمكن صندوق الاستثمار السعودي من الاستحواذ على 80% من النادي مقابل 350 مليون يورو.

العديد من الأسماء ارتبطت بالفعل لقيادة الفريق وعلى رأسها كان الهولندي الذي رفض، ليعلن النادي عن تعيين إيدي هاو بعد أسابيع قليلة من قرار إدارة النادي الجديدة بإقالة ستيف بروس من منصب المدير الفني لسوء النتائج.

ماذا قال تين هاج؟

وخلال حوار مع "ESPN" اعترف الهولندي بالسبب وراء الرفض وقال: "رفضت نيوكاسل لأني سعيد في أياكس وتجمعني علاقة جيدة جيدًا مع إدارة النادي".

وعندما سئل عن مستقبله، رد قائلًا: "أنا اعيش في الحاضر لذا لا أعرف الإجابة عن هذا السؤال".

الهولندي كان مرتبط بشدة لخلافة كومان في برشلونة قبل أن يقرر الأخير الاعتماد على تشافي والتعاقد معه لقيادة النادي الكتالوني في الفترة الحالية على أمل تذوق الأمجاد التي شهدها كلاعب.

ما هي تفاصيل العرض المغري الذي رفضة تين هاج؟

بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الملاك الجدد للنادي عرضوا على تين هاج، مدرب أياكس أمستردام الهولندي، لتولي مهمة تدريب "الماكبايس" خلال الفترة المقبل

وأشارت حينها إلى استعداد إدارة نيوكاسل لمنح تين هاج راتبا خاليا من الضرائب، يبلغ 6 ملايين جنيه إسترليني، ليصبح ثالث أعلى المدربين أجرًا في الدوري الإنجليزي.

تحفظات الهولندي لمغادرة أياكس في منتصف الموسم منعته من قبول العرض مما دعا إدارة النادي الإنجليزي للتعاقد مع إيدي هاو الذي أمام مهمة صعبة للغاية في بداية مسيرته مع نيوكاسل، تتمثل في محاولة تغيير نتائج النادي، الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، ويحتل المركز قبل الأخير برصيد خمس نقاط فقط.



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