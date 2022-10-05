تين هاج يعترف بشعور رونالدو بالملل.. وأسطورة يونايتد يطالب باحترامه!

الهولندي لا ينكر ما تسببت فيه سياسته ضد البرتغالي

اعترف الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد بأن نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو قد "سئم من عدم اللعب" وأن الأمر رغم ذلك لا يؤثر على سعادته في الوقت الراهن.

ورغم أن رونالدو شوهد في الحصة التدريبية لمانشستر يونايتد ما قبل مواجهة أومونيا القبرصي في مسابقة الدوري الأوروبي وهو يمزح مع زملائه في فريق الشياطين الحمر، إلا أن غياب اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا عن المشاركة في أي دقيقة أمام مانشستر سيتي قبل أيام بات يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة له.

الهولندي يصر على مستوى الاحترافية الذي يتحلى به رونالدو في التدريبات رغم كل هذه المعطيات السلبية.

وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "إنه يشعر بالسأم من عدم اللعب، ولكنه يتدرب جيدًا".

وأضاف: "لا أراه غير سعيد، إنه سعيد ويتدرب جيدًا، شأنه شأن الجميع".

في سياق متصل، يرى أسطورة يونايتد روي كين أن رونالدو يلقى عدم احترام من النادي بعد مشاهدته الخسارة بستة أهداف مقابل ثلاثة من على دكة البدلاء دون أن يشترك ولو لدقيقة واحدة.

تين هاج الذي يحرص على إيضاح المساواة التي يتحلى بها الكل أمامه يرى كين أنه "لابد أن يظهر الاحترام للجميع ولكن على الجميع تقبل وجود خلفيات وشخصيات مختلفة، سأعامل كل شخص بشكل مختلف عن الآخر لأخرج الأفضل من الجميع، مع الإبقاء على المبادئ والقيم الأساسية في التعامل معهم".

الجدير بالذكر أن رونالدو من المرجح بقوة أن يحظى بمشاركة أساسية في مباراة أومونيا القبرصي ببطولة الدوري الأوروبي التي سجل فيها البرتغالي هدفه الوحيد مع المانيو هذا الموسم.