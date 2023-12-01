تين هاج يصدم الجميع: أونانا هو ثاني أفضل حارس بالدوري الإنجليزي!

اعتمد في وجهة نظره على الإحصائيات

وسط موجة الانتقادات التي يتعرض لها الحارس الكاميروني أندري أونانا، قرر إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد الخروج للدفاع عنه.

أونانا رحل عن إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وانضم ليونايتد مقابل 50 مليون يورو، ولكن الصفقة لم تنجح بشكل كبير بسبب الأخطاء الكارثية التي ارتكبها حارس الشياطين الحمر.

وقبل مواجهة نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي غدًا، السبت، قال تين هاج:"إذا قمت بتحليل الأمر جيدًا فستجد أنه ثاني أفضل حارس مرمى في الدوري الإنجليزي وفقًا للإحصائيات".

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وأضاف:"يأتي في المركز الثاني من بين حراس البطولة بسبب الأهداف المتوقعة التي تصدى لها ومنعها، إنه يؤدي بشكل جيد وهو يعلم جيدًا الأخطاء التي ارتكبها في دوري أبطال أوروبا، ولكن في الأشهر الخمسة الأولى قام بعمل جيد".

جدير بالذكر أن أونانا البالغ من العمر 27 سنة اهتزت شباكه 33 مرة في 20 مباراة لعبها مع الشياطين الحمر بكل البطولات هذا الموسم، وحافظ على نظافة شباك 7 مرات فقط.