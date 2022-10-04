تين هاج يرضخ لرغبة رونالدو .. باب الرحيل عن مانشستر يونايتد مفتوح في يناير

مدرب مانشستر يونايتد يقرر عدم التمسك أكثر باستمرار كريستيانو رونالدو مع الفريق.

يبدو أن الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لن يقف في طريق رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم "الشياطين الحمر" خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

رونالدو أراد الخروج من مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكن جهوده لم تكلل بالنجاح، على الرغم من الجهود التي بذلها وكيله جورج مينديش لتأمين انتقاله إلى أحد الأندية التي تشارك في دوري أبطال أوروبا.

ولم يلعب رونالدو أي مباراة أساسيًا في الدوري الإنجليزي منذ الخسارة أمام برينتفورد بنتيجة 4-0 في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، كما شاهد سقوط "الشياطين الحمر" المدوي في ديربي مانشستر أمام سيتي بنتيجة 6-3 من على مقاعد البدلاء.

ما الجديد في مستقبل رونالدو مع مانشستر يونايتد؟

صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أكدت أن تين هاج كان حريصًا على الاحتفاظ بخدمات رونالدو خلال موسمه الأول في تدريب مانشستر يونايتد.

لكن الأمور تغيرت الآن، والمدرب الهولندي مستعد للموافقة على رحيل "صاروخ ماديرا" وهو ما يتوافق مع رغبة رونالدو حسب المصدر نفسه.

ويأمل قائد منتخب البرتغال أن يؤدي بشكل قوي كفاية خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022، يمكنه من إقناع أحد أندية دوري أبطال أوروبا للتعاقد معه في يناير 2023 بعد نهاية المونديال.

وإذا ما وصل عرض مناسب، فمن المعتقد أن إدارة مانشستر يونايتد سوف تسمح برحيل رونالدو بعد أقل من 18 شهرًا على عودته العاطفية إلى "أولد ترافورد".

نجوم مانشستر السابقين يدعمون رونالدو ضد تين هاج!

خسارة ديربي مانشستر المدوية أمام سيتي دفعت عددًا من نجوم مانشستر يونايتد السابقين للهجوم على تين هاج بعد قراره بإجلاس رونالدو على مقاعد البدلاء.

وعلى الرغم من أن تين هاج خرج بعد المباراة وصرح أن قراره كان بدافع الاحترام في المقام الأول لمسيرة رونالدو الكبيرة وعدم تعرضه للإحراج بسبب النتيجة، إلا أن نجوم "الشياطين الحمر" السابقين هاجموا المدرب الهولندي.

ودافع روي كين وريو فرديناند زملاء رونالدو السابقين في مانشستر يونايتد عن البرتغالي، حيث أكد الثنائي أن تين هاج أظهر عدم احترام واضح لرونالدو.

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وقال كين في تصريحات مع قناة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "أعتقد أنه كان يجب تركه يرحل، المدرب قال إنه بحاجة إلى خيارات، لكن لا يمكن التمسك برونالدو من أجل أن يجلس على مقاعد البدلاء، إنه أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق".

فيما اتفق فرديناند مع كين وانتقد قرار تين هاج بضم رونالدو إلى مقاعد البدلاء ضد سيتي.

وقال عبر برنامجه على موقع "يوتيوب" لمقاطع الفيديو: "لا يمكن أن يكون أفضل هداف لديك، والذي يسجل 24 أو 25 هدفًا في الموسم، على مقاعد البدلاء، أنا آسف".