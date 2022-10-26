تين هاج يدعم ماجواير "العظيم" لتعويض فاران المصاب!

ماجواير قد يشارك في الفترة المقبلة

كشف مدرب فريق مانشستر يونايتد، إريك تين هاج، الدور الذي سوف يلعبه المدافع الإنجليزي هاري ماجواير في الفترة المقبلة مع فريق الشياطين الحمر، وأوضح أنه يتمتع بقدرات كبيرة سوف تساعد النادي على التحسن.

حيث أصيب رافاييل فاران في لقاء تشيلسي الماضي، وعاد قائد يونايتد إلى التدريبات، وبالتالي باتت الفرصة أمامه للمشاركة أساسيًا واسترجاع مكانه في التشكيل.

كما ينتظر مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت رؤية ماجواير في الدوري الممتاز وهو يشارك من أجل معرفة مستواه واتخاذ القرار النهائي بشأن ضمه في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وعن عودة ماجواير ومشاركته، قال تين هاج في المؤتمر الصحفي: "إنه دائمًا ما يلعب دورًا مهمًا. لقد أصيب وهو سعيد بعودته والآن عليه العودة إلى المباريات. الأمر دائمًا يتعلق بالأداء. فيما يتعلق بصفاته، لا توجد مشكلة، إنه لاعب عظيم ولديه قدرات كبيرة للقيام بالعمل من أجلنا".

وعن وضع ماجواير في التشكيل الأساسي من أجل ضمان انضمامه للمنتخب الإنجليزي، أضاف المدرب الهولندي: "أتفهم هذا الاهتمام لكننا ننظر بشكل خاص إلى مانشستر يونايتد. يجب أن نحصل على النتائج والأداء الصحيح".

جدير بالذكر أن المباراة القادمة لفريق مانشستر يونايتد ستكون يوم الخميس ضد نادي شريف، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي.