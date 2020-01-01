تين هاج: مستوى ميسي في تراجع منذ رحيل جوارديولا

هل ميسي لم يقدم الكثير منذ رحيل جوارديولا؟

كشف المدير الفني لنادي أياكس الهولندي، إريك تان هاج، أن ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، لم يقدم الكثير منذ رحيل بيب جوارديولا عن قيادة النادي في 2012.

جوارديولا تولى تدريب ميسي في 4 سنوات بين 2008 حتى 2012، حقق فيها برشلونة 14 لقبًا كما فاز البرغوث بجائزة الكرة الذهبية 4 مرات.

وبعد رحيله، لم يحقق ميسي دوري أبطال أوروبا سوى مرة واحدة فقط كما فاز بالكرة الذهبية مرتين.

المزيد من الفرق

وقال تين هاج في تصريحات لموقع "فوتبال إنترناشونال" البلجيكي: "ميسي أحد القادة في برشلونة، ويعمل دائمًا لصالح الفريق ونتائجه مبهرة، ولكنّه لم يصل أبدًا لمستواه في فترة بيب جوارديولا".

وتابع: "برشلونة لم يحقق أيضًا ألقابًا أوروبية في السنوات الماضية بصورة كبيرة".

مدرب أياكس أوضح: "هذا لا يعني أنّ ميسي لم يعد يقدم مستويات مذهلة، لكنّه حاليًا يتراجع في العديد من المباريات بصورة واضحة وهذا لم يحدث مطلقًا أثناء فترة بيب".

واختتم: "السبب أنّ بيب مدرب شجاع، كما أنّه مبتكر ورائد في كرة القدم. من الصعب إيجاد شخص مثله".

جدير بالذكر أنّ تين هاج عمل مع جوارديولا في بايرن ميونخ قبل أن يتجه الأول إلى أياكس والأخير إلى مانشستر سيتي.