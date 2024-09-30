رغم تأكيد الدعم من تين هاج والإدارة .. إيطالي يُهدد منصب الهولندي في مانشستر يونايتد

ماذا قال برونو عن طرده أمام السبيرز؟

بات مستقبل الهولندي إيريك تين هاج على المحك بعد الخسارة المدوية لمانشستر يونايتد يوم أمس في الدوري الإنجليزي أمام توتنهام 3-0، والتي جاءت تتويجًا لسلسلة من النتائج السلبية هذا الموسم.

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جماهير الشياطين الحُمر انفجرت بعد مباراة الأمس مطالبة برحيل المدرب السابق لأياكس أمستردام، لكنه خرج بعد اللقاء مؤكدًا ثقة الملاك والإدارة به ومشيرًا إلى أنهم جميعًا يعلمون تمامًا الحاجة للوقت لبناء الفريق الذي يريده الجميع في أولد ترافورد.

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إذ قال "لقد اتفقنا جميعًا على قرار البقاء معًا في الصيف، المجموعة المالكة والإدارة وأنا، اتخذنا القرار بعد مراجعة حثيثة للموسم وما يجب علينا تحسينه وكيف نريد بناء الفريق، كنا نعلم تمامًا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لكننا جميعًا في نفس القارب، أنا واللاعبون والملاك، نحن جميعًا معًا".

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صحيفة تيليجراف الإنجليزية أكدت حديث تين هاج ودعم الملاك والإدارة في اليونايتد له، على الأقل خلال مباراتي الأسبوع الجاري أمام بورتو في الدوري الأوروبي وأستون فيلا في البريميرليج، وذلك رغم الضغوط المتزايدة عليهم لإقالته والتعاقد مع مدرب جديد.

موقع "Caughtoffside" الإنجليزي سلك مسلكًا آخر، حيث أكد دعم الإدارة والملاك لتين هاج لكن مع التشديد على أن هذا الدعم لن يستمر طويلًا حال استمر سوء النتائج، مشيرًا إلى أن المباريات القليلة القادمة حاسمة جدًا في مستقبل المدرب.

وأوضح "Caughtoffside" أن الملاك يرون في المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري خيارًا ممتازًا لخلافة تين هاج في منصبه حال لم تتحسن النتائج، خاصة أنه مدرب حر بعد فسخ عقده مع يوفنتوس ويتمتع بسيرة ذاتية ممتازة في إيطاليا.