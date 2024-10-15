"اللاعبون يسخرون من تين هاج" .. دعوة صريحة لإعادة أليكس فيرجسون لمانشستر يونايتد

أسطورة الشياطين الحمر اعتزل التدريب في 2013

يؤمن النجم الإنجليزي السابق بول جاسكوين، أن السير أليكس فيرجسون هو الرجل المناسب لتولي قيادة مانشستر يونايتد هذا الموسم، وسط التكهنات حول مستقبل الهولندي إريك تين هاج.

مدرب الشياطين الحمر يعيش فترة صعبة للغاية مع الفريق بسبب النتائج المتخبطة والأداء المتواضع، لتظهر تكهنات حول رحيله، مع إمكانية استبداله بماسيميليانو أليجري أو توماس توخيل وكذلك سيموني إنزاجي.

جاسكوين خرج بمقترح مختلف تمامًا، حيث قال لبرنامج " SportsCasting":"أشعر بالأسف الشديد على تين هاج، وأود أن أرى السير أليكس فيرجسون يتولى المسؤولية لموسم واحد فقط، حتى يرى ماذا يمكن أن يفعله هؤلاء اللاعبين معه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف لاعب توتنهام وإنجلترا السابق:"أعتقد أن بعض اللاعبين في الفريق يسخرون من تين هاج، عليهم منحه بعض الاحترام لأنهم في نادٍ ضخم، ومن رؤيتي لا أراهم يدركون قيمة هذا الكيان الذي يلعبون من أجله".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يلعب ضد برينتفورد يوم السبت القادم على ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي، وهي المواجهة التي يطمح فيها الفريق في إنهاء سلسلة عدم الفوز التي استمرت خمس مباريات.