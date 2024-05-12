"لن يكون عقلانياً" .. تين هاج يرد على أنباء إقالته وثلاثة أسباب ترجح القرار!

الهولندي لم يتضح مستقبله بعد

رد مدرب مانشستر يونايتد على التقارير التي تحدثت عن إقالته عقب نهاية الموسم الجاري بسبب سوء النتائج وثلاثة أسباب أخرى.

وتضاربت التقارير في الأسابيع الأخيرة بخصوص مستقبل المدرب الهولندي في ظل تراجع نتائج الفريق وخروجه من سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا، وإن كان يملك فرصة تحقيق بطولة بعد ببلوغه نهائي كأس الاتحاد حيث سيلاقي الجار مانشستر سيتي.

وقد يواجه تين هاج مصيراً مشابهاً لمواطنه لويس فان خال الذي حقق مع يونايتد كأس الاتحاد في 2016 ثم تعرض للإقالة، وهو ما علق عليه الهولندي قائلاً بالمؤتمر الصحفي للقاء آرسنال: "لن يكون الأمر عقلانياً (إقالتي)، بالتأكيد يشاهدون (الإدارة) ال32 خط خلفي التي لعبنا بها وكم الإصابات وقلوب الدفاع التي فقدناها، لا أملك حتى ظهيراً أيسر".

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وأتبع: "أنا شخص واقعي وهدفي العمل لتحسين هذا الفريق، ولكن هذا السؤال (عن إقالتي) يجب أن يوجه للإدارة وليس لي، مسؤوليتي هي الحديث معك، لهذا أنا المدرب وأعطي إجابات".

وقال "team talk" إن ثلاثة أسباب تدفع سير جيمي راتكليف المستحوذ على النادي مؤخراً للاتجاه نحو إقالة تين هاج، أولها هو أسلوبه "الممل" على حد الوصف ومحاضراته الطويلة التي يصعب على اللاعبين فهمها، وثانياً تفضيله للاعبين على آخرين بعيداً عن التقييم الفني، وثالثاً تسببه بكثرة الإصابات بسبب أساليبه التدريبية وقلة أيام الراحة.