"تين هاج لن يخدعني".. كلوب محذرا: كلما كثرت مشاكل اليونايتد أظهروا قوتهم!

سقوط الشياطين أكثر ما يقلقني!

حذر يورجن كلوب، المدير الفني ليفربول، من السقوط في فخ الاستهانة بضيفه مانشستر يونايتد، قبل مباراة الفريقين المقررة بعد غدٍ الأحد على ملعب الآنفيلد، ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشعر كلوب بالقلق من النغمة السائدة حول سهولة مهمة ليفربول في تعميق جراح مانشستر يونايتد، الذي يعاني على المستوى المحلي حيث يحتل المركز السادس بـ27 نقطة، وكذلك على المستوى القاري حيث ودع دوري الأبطال وفقد حتى فرصة اللعب في الدوري الأوروبي.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "جارديان": "لا أحب هذه النغمة، كلما كثرت الأشياء السيئة التي يقولها الناس عنهم، كلما ظهروا أقوى. هذا هو الحال دائما".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لا أعرف ما هو الوضع في أولد ترافورد، أنا مهتم أكثر بوضعنا، إنها مباراة على أرضنا وعلينا أن نظهر قوتنا. سنركز بنسبة 100% من أجل تحقيق الفوز، لكننا بشر وهناك ضجيج حولنا، هناك شيء ما يحدث. بالنسبة لنا، إنها مباراة مهمة وصعبة".

وتابع كلوب: "المباراة على أرضنا. لذلك سنلعب من أجل جماهيرنا، لكن لا يمكننا أن نصاب بالجنون، علينا أن نبدأ المباراة بشكل صحيح. يجب أن نكرر ما فعلناه أمام أستون فيلا (كانت أفضل مبارياتنا) لقد عانوا ضدنا رغم موقعهم المميز في البريميرليج".

وختم: "لا أتابع اليونايتد عن قرب بما يكفي لأعرف بالضبط ما هي المشكلة وحلها، لكنني رأيت تين هاج يفوز بجائزة مدرب الشهر الماضي. لقد كان الفريق في أفضل حالاته في الشهر الماضي، فكيف يمكن أن يكون كل شيء خاطئًا؟ لا أفهم ذلك".