تين هاج لم يستسلم .. الهولندي يطالب مانشستر يونايتد بضم دي يونج في يناير

إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد مصمم على محاولة ضم فرينكي دي يونج من برشلونة مهما كلف الثمن.

سيحاول الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إقناع ناديه للقيام بمحاولة جديدة للتعاقد مع مواطنه فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة الإسباني.

مانشستر يونايتد حاول التعاقد مع دي يونج طوال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن "الشياطين الحمر" لم ينجح في إتمام الصفقة في نهاية المطاف.

وخرجت تقارير حينها تفيد بأن مانشستر يونايتد نجح في التوصل إلى اتفاق مع برشلونة على صفقة بقيمة 80 مليون يورو، لكن إحجام دي يونج عن مغادرة ملعب "سبوتيفاي كامب نو" عقدت الصفقة.

وبحسب ما ورد حينها، فإن دي يونج لم يكن راغبًا في الانتقال إلى نادٍ لا ينافس في دوري أبطال أوروبا، حيث يلعب مانشستر يونايتد هذا الموسم في الدوري الأوروبي.

ومع ذلك، كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن تين هاج طلب من إدارة مانشستر يونايتد القيام بمحاولة أخرى للتعاقد مع دي يونج خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

لماذا يريد تين هاج ضم دي يونج؟

حسب التقرير، فإن تين هاج ورغم التقدم الملحوظ في أداء الفريق بعد البداية الكارثية للموسم، يرى بأن فريقه يفتقر إلى الجودة في خط الوسط.

وذلك على الرغم من التعاقد مع كريستيان إريكسن وكاسيميرو، إلا أن تين هاج يرى أن دي يونج يملك جودة مختلفة، ويريد ضمه إلى الفريق.

تين هاج يرى أن دي يونج لاعب يمكنه تحسين الإبداع في خط وسط مانشستر يونايتد وسيطرة الفريق على المباريات، وهي نقطة يعتقد المدرب الهولندي أنها ضرورية إذا أراد النادي المنافسة على الألقاب مرة أخرى.

هل يقتنع دي يونج بالانتقال إلى مانشستر يونايتد؟

كما حدث في الصيف، فإن تين هاج سيحاول إقناع دي يونج بالانتقال إلى مانشستر يونايتد.

لا يُعتقد أن الوضع المالي يمثل مشكلة، لكن دي يونج قد أبرز في السابق رغبته الملحة في النجاح بقميص برشلونة.

لكن آمال مانشستر يونايتد قد تتعزز في ظل حقيقة أن برشلونة على وشك الإقصاء من دوري أبطال أوروبا.

كما يأتي تراجع دقائق لعب دي يونج مع برشلونة في الموسم الحالي ليمنح مانشستر يونايتد ميزة إضافية في محاولة التعاقد مع الهولندي الدولي.

ومع ذلك، من المتوقع أن يرغب دي يونج في البقاء في برشلونة حتى الصيف على الأقل.