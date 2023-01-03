تين هاج عن بديل رونالدو: سنحرق الأموال لو لم نتعاقد مع مهاجم مؤثر!

اعترف الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بحاجة فريقه إلى مهاجم جديد في أسرع وقت ممكن بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.
تين هاج تحدث خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام بورنموث، والتي تقام مساء الثلاثاء في الدوري الإنجليزي عن حاجات فريقه، مؤكدًا أن الفريق يحتاج بالفعل لمهاجم جديد.
وقال تين هاج: "ستكون هناك العديد من المباريات اللاحقة في الموسم، لذلك أعتقد أن هناك حاجة لمهاجم جديد".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى مهاجم يمكن أن يكون له تأثير، وإلا فإننا سنخاطر بإحراق الأموال ولا نجعل الفريق أقوى".
وتابع: "لدينا فريق جيد عندما يكون الجميع متاحين، نملك أنتوني مارسيال وهو مهاجم جيد وأنا سعيد حقًا بمستواه في العديد من المباريات".
واختتم الهولندي تصريحاته قائلًا: "لقد كان له تأثير جيد حقًا، إذا نظرت إلى عدد دقائقه والتأثير الذي أحدثه، سترى أنه كان هائلًا".
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