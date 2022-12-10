تين هاج: رونالدو لم يكن بمستواه وأجبر النادي على فسخ عقده!

يؤمن بأنه كان يعرف جيدًا عواقب مقابلته مع بيرس مورجان

اتهم إريك تين هاج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالتخطيط للرحيل عن مانشستر يونايتد، من خلال التصريحات التي هاجم فيها النادي الإنجليزي في نوفمبر الماضي.

رونالدو خرج في حوار على قناة "Talk TV" مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، ليؤكد أنه لا يحترم تين هاج، ووجه العديد من الانتقادات لإدارة الشياطين الحمر وملاك النادي والمنشآت الخاصة به.

وفي حوار مع موقع "Manchester Evening News" قال تين هاج عن رونالدو:"أعتقد أن الأمور كانت واضحة بضرورة رحيله بعد هذه المقابلة، لم نكن بحاجة إلى مناقشة الأمر".

وأضاف:"تابعت معظم المقابلة وليس كلها، كنت أريده أن يبقى منذ اللحظة الأولى وحتى الآن، ولكنه كان مصرًا على المغادرة بشكل واضح، لذلك لا يمكننا الاحتفاظ بلاعب لا يريد أن يكون في النادي".

وأوضح:"كان من المستحيل تقبل النادي لما قاله رونالدو خلال هذه المقابلة، وقيامه بهذه الخطوة يعني أنه كان يعرف جيدًا العواقب الناتجة عنها، لأنه قبل ذلك لم يخبرني أبدًا بشكل صريح أنه يريد الرحيل".

واستكمل:"في الصيف تحدثنا مرة واحدة فقط وقال لي إنه بحاجة إلى مهلة مدتها 7 أيام لتقرير مصيره، ثم عاد وأخبرني برغبته في البقاء، وبعدها ظهر وكأنه ليس في حالة جيدة، لأنه يمكنه مساعدتنا على تسجيل الكثير من الأهداف لو كان في حالته الطبيعية".

وعن إمكانية مسامحة النجم البرتغالي:"لا أريد الإجابة على هذا السؤال، أنا منفتح بكل تأكيد للتحدث معه، لقد قال إنه لا يحترمني، لكني لا ألتفت إلى هذه الأشياء ولن أنفق طاقتي في الحديث عنها".

جدير بالذكر أن رونالدو ارتبط مؤخرًا بالانتقال لنادي النصر السعودي بعقد لمدة موسمين وراتب سنوي قيمته 200 مليون يورو، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.