تين هاج : رونالدو رفض اللعب ضد توتنهام وعقوبته كانت ضرورية

كل التركيز على مواجهة تشيلسي

خرج إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، ليؤكد على أهمية المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالنسبة للفريق، رغم الأزمة الأخيرة التي حدثت أمام توتنهام.

رونالدو غادر أرض ملعب أولد ترافورد غاضبًا، قبل إطلاق صافرة النهاية للمباراة التي انتهت بفوز فريقه بهدفين نظيفين، ليتعرض لانتقادات حادة من الجماهير ومعظم المتابعين.

تصرف صاحب الـ37 سنة جعل تين هاج يستبعده من مباراة تشيلسي القادمة بالدوري الإنجليزي، غدًا، السبت، ليقوم رونالدو بالرد على الأمر في بيان رسمي.

ماذا قال تين هاج عن واقعة رونالدو؟

المدرب الهولندي قال في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمواجهة تشيلسي:"البيان واضح للجميع على ما أعتقد، لا يزال لاعبًا مهمًا بالنسبة للفريق".

وأضاف:"أنا المدرب والشخص المسؤول عن الثقافة هنا بالنادي، ويجب أن أضع المعايير والقيم وأتحكم فيها، بعد مباراة رايو فاليكانو أخبرته أن الأمر غير مقبول بالنسبة للجميع، وهذه المرة الثانية التي يفعلها، لذلك كان يجب أن تكون هناك عواقب لهذا التصرف".

وأوضح:"سنفتقده غدًا، إنها خسارة للفريق لكن السلوك وعقلية المجموعة أهم من أي شيء، وكل تركيزنا الآن منصب على مباراة تشيلسي فقط التي يجب أن نفوز بها".

وعندما تم سؤاله عن رفض رونالدو النزول في الدقائق الأخيرة ضد توتنهام أجاب تين هاج:"نعم رفض المشاركة".

وبخصوص كثرة الحديث عن رونالدو:"أعتقد أن هذا يحدث بصورة طبيعية في كرة القدم، هناك ضوضاء وشائعات، يجب عليك التركيز فقط".

ماذا عن مباراة تشيلسي؟

مدرب يونايتد واصل حديثه عن اللعب ضد جراهام بوتر للمرة الثانية ولكن هذه المرة مع تشيلسي:"إنه فريق مختلف وهذه المواجهة ستكون مختلفة كثيرًا عن المباراة الماضية ونحن الآن في مرحلة متقدمة من تطوير فريقنا".

واستكمل:"الآن أنا أعرف الكثير عنه، وربما عرف المزيد عني أيضًا في المباراة الأولى وعن مانشستر يونايتد أيضًا، لكنها ليست معركة بين المدربين".