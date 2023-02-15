تين هاج عن دي يونج: لا أفهم كيف فشلنا في إقناعه بمانشستر يونايتد!

جول
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Ten Hag De Jong AjaxGetty
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تين هاج يسهب في الثناء على الصفقة الضائعة فرينكي دي يونج

أسهب الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، في الثناء على مواطنه ولاعب برشلونة فرينكي دي يونج.

وسيحل مانشستر يونايتد ضيفًا غدًا الخميس على برشلونة في كامب نو في الدوري الأوروبي.

وتحدث مدرب مانشستر عن فرينكي وقال:"لا أعرف لماذا لم نستطع إقناعه، فرينكي لاعب رائع لأي نادٍ. لديه قوة فريدة وإن كان معك فإنك تملك فريقًا أقوى بكثير".

وكان مانشستر قد اتفق مع برشلونة على التخلي عن دي يونج الصيف الماضي مقابل 85 مليون يورو لكن اللاعب رفض الرحيل.

ودرب تين هاج فرينكي من قبل في أياكس وقال عن تلك الفترة "فريق 2019 كان رائعًا ودي يونج كان أحد أبرز أفراده. أصبح أحد أفضل لاعبي الوسط وهنا في إسبانيا تطور أكثر ومن دواعي سروري قيادته".

وكان دي يونج ضمن فريق أياكس 2019 الذي وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تخطوا ريال مدريد ويوفنتوس.

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