"أفضل 10 دقائق في الموسم" .. تين هاجم يلوم التحكيم على سقوط مانشستر في كوبنهاجن!

خسارة جديدة ليونايتد قارياً ..

هاجم مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج التحكيم عقب خسارة ناديه ضد كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا، وحمله ما يتعرض له الفريق قارياً هذا الموسم.

يونايتد سقط في الدنمارك عقب مباراة مثيرة بنتيجة 4-3 رغم تقدمه مرتين 2-0 و2-3، ولكن تعرض ماركوس راشفورد للطرد، وحصول أصحاب الأرض على ركلة جزاء بسبب لمسة يد ضد هاري ماجواير عقدا الأمور.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الهولندي في تصريحات نقلتها "MEN": "نشعر بالأسف لأننا لعبنا جيداً، أفضل 10 دقائق لنا على الإطلاق هذا الموسم كانت تلك في بداية اللقاء، ولكن استقبلنا هدفين لا يجب أن يحسبا قبل نهاية الشوط الأول، الأول تسلل والثاني ركلة جزاء، أربعة اُحتسبت ضدنا في البطولة وهذا أمر يجب مناقشته".

وواصل: "مثل ما حدث مع إريكسن ومكتوميناي (ضد بايرن وكوبنهاجن في الذهاب)، يجب أن يكون هناك موضوعية ولا يستمر الأمر بهذا النهج".

ورفض أيضاً تين هاج طرد راشفورد: "قاسي للغاية، لعب الكرة والحكم أخذ وقتاً طويلاً، عندما تجمد الصورة يكون الأمر أسوأ، ما يحدث لا علاقة له بكرة القدم".

ويملك حالياً يونايتد فقط ثلاث نقاط من أربعة لقاءات عقب تحقيقه انتصار وحيد وسقوطه في فخ الخسارة بثلاث مناسبات.