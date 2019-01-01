تين كات يستقر على إقامة معسكر الاتحاد في الإمارات

لإقامة معسكر الفريق الإعدادي للمرحلة المقبلة من الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين

حسم المدير الفني الهولندي تين كات مدرب نادي اتحاد جدة السعودي مكان إقامة معسكر الفريق خلال فترة تأجيل مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن تأجيل الجولتين الـ11 و 12 من منافسات الدوري بسبب مشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ببطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24) المزمع أقامتها في قطر.

المدير الفني الهولندي استقر على دولة الإمارات لإقامة معسكر الفريق الإعدادي للمرحلة المقبلة من الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.

التقارير أشارت إلى أن كات أستقر على الإمارات نظراً للأجواء المناخية المثالية التي تتمتع بها الدولة في الوقت الحالي في جميع إماراتها السبع.

ومن المنتظر أن يمتد معسكر الفريق الاتحادي لـ 10 أيام تقريباً، يتخلله بعض المباريات التجريبية، قبل العودة إلى المنافسات المحلية.

وسيشهد المعسكر غياب 6 لاعبين، بسبب وجودهم مع المنتخب السعودي الأول، للمشاركة في كأس "خليجي 24".

وتفاضل إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي بين العاصمة أبو ظبي ومدينة دبي لإقامة معسكر الفريق فيها خلال فترة التوقف التي سيشهدها الدوري لمدة (20) يوم بسبب خليجي 24.

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يُذكر أن مُعسكر الاتحاد سينطلق عقب مباراة الاتفاق في بطولة الدوري والمقررة يوم الاحد المقبل، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، حيث ستغادر البعثة عقب نهاية اللقاء فوراً للإمارات للبدء في المعسكر الإعدادي.