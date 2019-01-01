تين كات: الوحدة جاهز لاتحاد كلباء رغم صعوبة اللقاء

المدير الفني للوحدة يحذر لاعبيه من خطورة اتحاد كلباء على أرضه

فيسبوك تويتر بلال محمد

حذر تين كات، المدير الفني لنادي الوحدة لاعبي فريقه من مواجهة اتحاد كلباء، في الدوري الإماراتي، مشيداً بقوة الأخير على ملعبه.

ويواجه الوحدة نظيره اتحاد كلباء، عصر الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الـ 14 من بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي.

وقال كات ف المؤتمر الصحفي للقاء: "فريقنا جاهز لمواجهة اتحاد كلباء، أنا سعيد بالعمل الذي نقوم به نحن في كامل لياقتنا، الجميع جاهز لاستئناف الدوري".

وواصل: "المباراة مع اتحاد كلباء لن تكون سهلة، كلباء يلعب بطريقة جيدة على أرضه، وستكون كل المباريات صعبة في الدور الثاني، سواء مع فريق له اسم كبير أو صغير".

وأشار المدير الفني الهولندي، إلى ان فريقه سيغيب عنه الثنائي الدولي إسماعيل مطر ومحمد الشامسي، بسبب الإصابة التي لحقت بهما مع المنتخب الإماراتي الأول والأوليمبي، وسيغيب ناصر عبد الهادي للإيقاف.

الجدير بالذكر ان الوحدة يحتل المركز الخامس من جدول الترتيب برصيد 18 نقطة من 13 مباراة، وبفارق سبع نقاط عن شباب الأهلي دبي صاحب المركز الرابع الذي لعب 13 مباراة.