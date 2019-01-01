تين كات: أنا من صنعت الجزيرة وكنت أتمنى مشاركة مبخوت أمامنا

المدير الفني السابق للجزيرة سيعود لملعبه من جديد ولكن هذه المرة مدرباً للوحدة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد الهولندي تين كات، المدير الفني لنادي الوحدة أنه لا يوجد مكان للمشاعر في مواجهة فريقه السابق، عندما يواجه الوحدة الجزيرة في الدوري.

ويحل الوحدة ضيفاً على حساب الجزيرة يوم الخميس في إطار مباريات الجولة الـ 23 من بطولة دوري الخليج العربي.

وقال تين كات في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "ستكون مباراة ممتعة للجميع، الجزيرة يحتل المركز الثالث، ويقاتل من أجل التأهل للآسيوية، كذلك نحن هدفنا التأهل".

وواصل: "سنلعب أمام خصم قوي، أنا أعرف لاعبي الجزيرة بشكل جيد، من الرائع العودة لملعب الجزيرة من جديد ومقابلة أصدقائي القدامى".

وتابع: "الجزيرة سيغيب عنهم هداف الفريق علي مبخوت، كنت أتمنى أن يتواجد فأنا أفضل مواجهة الخصوم وهم مكتملين الصفوف".

يا @premierleague ، كونوا في الموعد عندما يأتي لكم لاعبًا سعوديًا.🙌 pic.twitter.com/EAIKN2a6m7 — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 30, 2019

وأكمل: "كي أكون صادقاً، أنا من صنعت الجزيرة، أغلب من دربتهم ما زالوا في الفريق، ولكن عندما نلعب امام بعضنا فلا يوجد مكان للمشاعر، على المستوى الشخصي أنا أحب الفوز ولا أحب الخسارة".

الجدير بالذكر ان الوحدة يحتل المركز الخامس من جدول الدوري الإماراتي برصيد 37 نقطة، بينما يحتل الجزيرة المركز الثالث برصيد 41 نقطة، بعد لعب 22 مباراة.