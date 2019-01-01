تين كات : سأرحل عن قيادة الوحدة من أجل عائلتي

قرار رحيله عن النادي نهائي ولا رجعة فيه، رغم الضغوط التي يتعرض لها

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تمسك المدير الفني الهولندي هينك تين كات، برحيله عن تدريب الوحدة الإماراتي بحسب ما أبلغ إدارة ناديه خلال الأسبوع الماضي.

تين كات قال في تصريحاته أن قرار رحيله عن النادي نهائي ولا رجعة فيه، رغم الضغوط التي يتعرض لها.

وأكد كات أن الوحدة حاول إقناعه بالبقاء لموسم آخر، لكنه اعتذر، ولا يريد الخوض أكثر من ذلك في مسألة الرحيل عن الوحدة.

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🔗 https://t.co/RN0meVoy8e pic.twitter.com/OFdPFncDib — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 23, 2019

وكشف المدرب الهولندي أن يرغب في العودة إلى بلاده والتفرغ التام لعائلته، التي عانت كثيراً في الفترة الأخيرة من ابتعاده عنها.

وأوضح أن المباراة التي سيقودها مع الوحدة أمام العين، الأحد المقبل، في ختام بطولة الدوري ستكون الأخيرة له مع الوحدة.

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يُذكر أن المدرب الهولندي تمكن من قيادة الوحدة لتصدر المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا وينتظر مواجهة النصر السعودي أو ذوب آهن الإيراني في دور الـ16.