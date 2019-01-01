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الدوري الأمريكي - الممتاز

تيم هاوارد يُعلق حذائه مع نهاية 2019

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الجيل التاريخي للمنتخب الأمريكي يواصل لاعبيه الاعتزال

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أعلن الحارس الأمريكي تيم هاوارد، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، مع نهاية موسم 2019 من الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم.

الحارس الأسبق لمانشستر يونايتد وإيفرتون الإنجليزي، والبالغ 39 عامًا، أكد اليوم أن مسيرته مع كلورادو رابيدز ستنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وصرح هاوارد قائلاً عبر "تويتر": "أنا أنظر لبداية موسم 2019 بحماس، لأنه سيكون الأخير، والأن سأعمل على الاستمتاع بكل دقيقة، لقد وصلت للنهاية، تنافست بقوة وساعدت رابيدز على العودة مجددًا للانتصارات".

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ولعب هاوارد لنيوجيرسي متروستارز سابقًا (نيويورك ريدبولز الحالي) ليحصل على جائزة أفضل حارس في الدوري موسم 2001، وينضم لصفوف مانشستر يونايتد في2003 وحتى 2006، لينضم لإيفرتون.

ليخض 10 مواسم بقميص التوفيز، ويشارك مع منتخب بلاده، في مسابقتي كأس العالم 2010 و2014 ويحصد وصافة كأس القارات 2009.

وعاد هاوارد إلى الدوري الأمريكي موسم 2016 من بوابة كلورادو رابيدز ليساهم في تأهلهم إلى نهائي القسم الشرقي.

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