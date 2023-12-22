تيليس سجل الأجمل لكن ليس الأهم .. كريستيانو رونالدو حامل مفاتيح فوز النصر!

رونالدو الأفضل وليس الأجمل أمام الاتفاق...

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نجح النصر في تحقيق فوزًا هامًا، على حساب الاتفاق بثلاثة أهداف لهدف ضمن مباريات الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي، والتي جمعت بينهما على ملعب الأول بارك.

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وشهدت اللقاء تألق كريستيانو رونالدو، الذي شارك بشكل أساسي في المباراة منذ الدقيقة الأولى وحتى اللحظات الأخيرة، ونجح في تسجيل هدفًا وصناعة آخر وكان نجم اللقاء.

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وبهذا استمر صاروخ ماديرا في الانفراد بصدارة هدافي الدوري السعودي 17 هدفًا، وبفارق هدف عن ميتروفيتش مهاجم الهلال، كما استمر النصر في ملاحقة الموج الأزرق على صدارة دوري روشن.

ماذا قدم رونالدو أمام الاتفاق؟

ليس دائمًا الأجمل هو الأفضل يا رونالدو!

النصر كان بحاجة شديدة إلى الخروج بنقاط المباراة كاملة، للحفاظ على آماله وحظوظه في ملاحقه الهلال على تحقيق لقب الدوري، ومن أفضل من رونالدو، ليكون كلمة السر في تلك المواقف، فصاروخ ماديرا هو رجل المواقف الصعبة.

العالمي كان يعاني في الشوط الأول، ووقف عاجزًا أمام دفاع وحارس الضيوف، حتى استفاق رونالدو، وحدثت معه استفاقة النصر، وافتتح الأسطورة البرتغالية التهديد الحقيقي على مرمى الاتفاق، وكان هو كلمة السر التي فكت طلاسم الدفاع.

وانتظر رونالدو، نصف ساعة من الشوط الأول حتى يكشر عن أنيابه، ويأتي التهديد الأول الحقيقي لفريقه على مرمى الاتفاق، برأسية قوية ولكن حارس الاتفاق تصدى لها بثبات، ونوع رونالدو في ظهوره فكان هو المهاجم في بعض الأحيان، ثم يسحب معه الدفاع على طرف الملعب ويكون الجناح الذي يرسل العرضيات الخطيرة إلى زملائه كما حدث قبل نهاية الشوط الأول ولكن تاليسكا لم يتقن التعامل مع عرضية البرتغالي، ومرت كرته بسلام.

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دور رونالدو في الملعب، وتحركاته تسببت في ارتباك دفاع الاتفاق، وفكت الطلاسم حتى أطلق تيليس تسديدة صاروخية سكنت الشباك، ليواصل لاعبو النصر بعدها سيطرتهم على المباراة.

ولم يكتف رونالدو بما قدمه في الشوط الأول، بل استمرت بصمته في الشوط الثاني، عندما صنع الهدف الثاني لفريقه، والذي سجله بروزوفيتش.

ولا يمكن أن تنتهي المباراة دون توقيع رونالدو، حتى لو من علامة الجزاء، فقد زين رونالدو جهوده بهدف جديد له في الدوري انفرد به بصدارة الهدافين، وأكد أنه استحق لقب رجل المباراة عن جدارة.

SHAHID