تيفيز: بوكا جونيورز هو حياتي ورونالدو صديقي وممتن لريكيلمي

لماذا رفض تيفيز بايرن ميونخ وأتلتيكو وما علاقته بريكلمي وكرستيانو رونالدو؟

قال النجم الأرجنتيني كارلوس تيفير مهاجم بوكا جونيورز إن الفريق الأرجنتيني هو كل حياته، وهذا ما فسر عودته إلى الأرجنتين رغم كون مطلوبًا في أوروبا.

وكان تيفيز قد اتخذ قرارًا مفاجئًا بالعودة إلى بوكا جونيورز صيف العام 2015 بعد وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس وخسارة اللقب أمام برشلونة.

وحول ذلك، قال تيفيز إنه كان مطلوبًا في هذا الوقت من بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد، كما كان يوفنتوس يرغب في استمراره، ولكنه فضل الرحيل والعودة إلى لابومبونيرا.

وأضاف: "في هذا الوقت لم أكترث باهتمامات أندية أوروبا لأنني كنت قد اتخذت قراري بالفعل بالعودة إلى الأرجنتين، شعرت أنه يجب عليّ العودة إلى البوكا لأصبح بطلًا"

وتابع: "ممتن لخوان ريكلمي كثيرًا فهو من صنع بدايتي هنا وكان ملهمًا لي وساعدني كثيرًا على التأقلم مع متطلبات النادي وجعل مني لاعبًا أفضل"

وأردف: "كرستيانو رونالدو؟ لقد جمعتنا علاقة صداقة في مانشستر يونايتد، هو مذهل ويرغب دائمًا في الفوز والتطور، كنت أجده من السابعة والنصف صباحًا في الصالة الرياضية، وحين أردت التفوق عليه والذهاب في هذا الموعد أيضًا وجدته من السابعة صباحًا هناك"

وحول ذهابه إلى الصين قال: "الأمر لم يكن من أجل المال، ولكنني شعرت بفقدان الرغبة في ممارسة كرة القدم عقب خسارة نهائي ليبارتادوريس في 2016، أردت أن أقضي بعض الوقت مع العائلة في حياة هادئة"

يذكر أن كارلوس تيفيز قد لعب مع مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس كأبرز المحطات الأوروبية التي مر عليها قبل العودة إلى الأرجنتين.