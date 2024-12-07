فيديو | دعم مباشر لملف كأس العالم .. "تيفو" جماهير الهلال أمام الرائد يخطف الأنظار

خطفت جماهير الهلال الأنظار إليها خلال مباراة الرائد في دوري روشن السعودي، بعد التيفو الذي تم رفعه خلال أحداث الشوط الأول من المباراة.
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ويستضيف الهلال نظيره الرائد مساء اليوم السبت، بالجولة 13 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، على ملعب المملكة أرينا في الرياض.
وقامت جماهير الزعيم برفع "تيفو" بالدقيقة 34 من زمن المباراة، في إشارة لاستضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034.
وجاء عنوان التيفو الهلالي: "معًا نلعب .. معًا ننمو"، وفي الخلفية صورة ملعب القدية، الذي يتم بناؤه حاليًا، استعدادًا لاستضافة مونديال 2034.
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ومن المقرر أن يُعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل رسمي، استضافة السعودية لكأس العالم 2034، يوم الأربعاء المقبل 11 ديسمبر الجاري.