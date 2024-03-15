"أمر لا مفر منه" .. رئيس سانتوس يُثير الجدل بشأن عودة نيمار إلى البرازيل!

هل يعود نيمار إلى البرازيل؟

أثار مارسيلو تيشيرا رئيس سانتوس البرازيلي الجدل، بشأن عودة النجم نيمار جونيور إلى البرازيل مرة أخرى، على الرغم من أن عقده ساريًا مع نادي الهلال!

وقال تيشيرا خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "تربطنا علاقة تقدير واحترام وامتنان بنيمار، وأعتقد أن عودته إلى سانتوس أمرًا لا مفر منه".

واستدرك رئيس سانتوس تصريحاته، ليُبين أن مسألة عودة نيمار إلى ناديه الأم مجرد أمنية، حيث قال: "في الوقت الحالي أرى أن نية نيمار في العودة إلى البرازيل مستبعدة".

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ويُعاني نيمار خلال الوقت الحالي من إصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي بالرجل اليسرى، حيث سيعود إلى الملاعب بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد نيمار مع نادي الهلال في يونيو 2025 مع خيار لتمديد عقده لموسم آخر، حيث يتطلع للمشاركة مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2026، ولكن لا يمكن التكهن بشأن موقف اللاعب هل سيكون في صفوف سانتوس أم الهلال وقتها!