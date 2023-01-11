تيسير الجاسم يصدم الجمهور: الأمور في الأهلي خارج إرادتنا!

مجلس وليد معاذ يقف عاجزًا أمام ما يعانيه الراقي في دوري يلو!

Shahid

خرج تيسير الجاسم؛ نائب رئيس النادي الأهلي السعودي، ليكشف سبب تأخر إدارة ناديه في إبرام تعاقدات جديدة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، رغم الوضع السيئ للفريق، ليصدم الجمهور برسالته.

الراقي لم يتعاقد في يناير الجاري حتى الآن إلا مع صفقتين فقط، إذ ضم فهد الرشيدي من التعاون، ومنصور الشمري من النصر معارًا.

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وبعد استياء الجمهور من الإدارة لتأخر التدعيمات، أوضح الجاسم أن الأمور في النادي تسير خارج إرادة المجلس، متمنيًا أن تحل الأمور خلال الفترة المقبلة، دون الكشف عن تفاصيل ما يعانيه النادي.

وكتب الجاسم، عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "جمهورنا العزيز نتفق 100% بالـ100% معكم وفي مطالبكم الصحيحة ومشاعركم الصادقة تجاه الفريق ونحن معكم لأيضًا ولسنا مغيبين عن ما يحتاجه الفريق من إضافة عناصر ذات جودة عالية من العنصر الأجنبي والمحلي".

وأضاف: "كان مخططنا أن يأتي اللاعبين من 1 يناير، ولكن الأمور خارج إرادتنا لهذه اللحظة، نأمل أن تتيسر الأمور".

يذكر أن الفريق الجداوي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 25 نقطة، حصدها من 14 مباراة.

Shahid