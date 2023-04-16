تير شتيجن ينفعل على صحفي: أنت لم تلعب كرة القدم من قبل!

النجم الألماني يفقد أعصابه بعد التعادل الثاني على التوالي!

يبدو أن التعادل الثاني على التوالي وفقدان النقطة الرابعة في مباراتين قد أثر على الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن نجم فريق برشلونة.

حيث ظهر الحارس عصبيًا في حديثه مع أحد الصحفيين بعد المباراة بحسب ما نقلت صحيفة "أوه كيه دياريو"، وقال له: "أنت لم تلعب كرة القدم من قبل أليس كذلك".

وجاء هذا عقب أن سأله الصحفي عن مدى تأثير العشب على نتيجة المباراة في ظل شكوى تشافي هيرنانديز المدير الفني منه في وقت سابق.

وقال شتيجن: "هل تعلم كيف تسير الأمور عندما تلعب على عشب طويل وجاف، الأمر صعب للغاية، في النهاية قمنا بالأمور بشكل مختلف عن المعتاد".

وأكمل عن فارق الـ 11 نقطة مع ريال مدريد: "لا يوجد ما هو كافي من أجل الفوز، علينا أن نفوز وأن نستمر في الانتصارات، وألا نفقد ولو نقطة واحدة أخرى حتى النهاية".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة بعد مرور 29 جولة.