تير شتيجن يكشف عن أصعب لاعب واجهه في الدوري الإسباني

تير شتيجن في بدايته لم يكن حارس مرمى وأصعب مهاجم لعب أمامه سيعتزل بنهاية الموسم

كشف تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة عن أصعب خصم واجهه في الدوري الإسباني.

وقال تير شتيجن في تصريحات صحفية، عند سؤاله عن مدربه الجديد سيتين: "كل مدرب لديه أفكاره الخاصة، وأعتقد أن كيكي يعمل بشكل جيد حتى الآن، وبكل صراحة فلسفة الفريق وطريقة لعبه تناسبني".

وأردف: "ولكن كما قلت سابقاً كل مدرب لديه طريقة خاصة أحاول التكيف عليها، فالمدرب يريد إيجاد حلاً آخر للفريق من الخلف، ولكن هذا لا يؤثر على دوري الرئيسي في حراسة المرمى".

المزيد من الفرق

وعن أصعب خصم واجهه الحارس الألماني: "هناك الكثير، ولكن في الدوري الإسباني، أرى أدوريز سجل الكثير من المرات في شباكي".

ويستعد تير شتيجن مع برشلونة لمواجهة ريال مدريد مساء الأحد في قمة الجولة الـ 26 من الليجا على ملعب سنتياجو برنابيو.

وعن صناعته للأهداف هذا الموسم: "كنت محظوظاً في هذا الأمر، ولكني أعتقد أنه يعتمد على العديد من الأمور منها أن يرى اللاعب ما أراه مع بعض الحظ، أكون سعيداً عندما أساعد الفريق بأي طريقة".

وعن بدايته في عالم كرة القدم: "في البداية كنت لاعباً وليس حارس مرمى لعدة سنوات، وهذا ليس قراري فقط بل قرار المدرب، ولكن بعدها اقترح عليّ تجربة حراسة المرمى ونجحت".

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الليجا برصيد 55 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.