تير شتيجن سعيد بالأداء وراكيتيتش يلمح بالبقاء

الحارس الألماني سعيد بتحسن أداء الفريق والخروج بالفوز.. بينما النجم الكرواتي سيبقى في هذه الحالة

نجح نادي برشلونة في الفوز على مضيفه أتليتكو مدريد ببطولة الدوري الإسباني هذا الموسم وذلك حيث انتهت المباراة بنتيجة 1-0 على ملعب واندا ميترو بوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

كان أصحاب الأرض الأخطر ربما في معظم أوقات المباراة ولكن نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في خطف نقاط الفوز بالدقيقة 86 من عمر اللقاء ليصعد النادي الكتالوني للصدارة من جديد.

وفي تصريحات ما بعد المباراة قال الحارس الألماني تير شتيجن: "أسعى دائمًا للقيام بعملي وأن أكون موجودًا عندما يحتاجني الفريق، مثل تلك المباريات تجعلنا نتحسن كثيرًا، أنا سعيد للغاية أن مستوى الفريق قد تحسن بالفترة الأخيرة وسنواصل على ذلك الطريق".

وتابع: "بالطبع قدمنا مباراة جيدة، ملعب صعب للغاية وخصم عنيد ولكن في النهاية تمكنا من تحقيق الفوز، نحن نغادر ونشعر بالسعادة من أجل الفوز ونقاط المباراة".

وتحدث أيضًا نجم الوسط الكرواتي راكيتيتش قائلًا: "أريد دائمًا أن أثبت للجميع أنني استحق المشاركة واللعب ويمكنهم الاعتماد علي، لدي الكثير لأقدمه مع الفريق، وفي حال شاركت بدقائق أكثر لن أفكر في الرحيل على الإطلاق".

يذكر أن برشلونة يتواجد الآن في الصدارة برصيد 31 نقطة وذلك بالتساوي مع صاحب المركز الثاني ريال مدريد ولكن مع فارق الأهداف، بينما يتواجد أتليتكو في المركز السادس برصيد 25 نقطة.