تير شتيجن يرعب جماهير برشلونة.. موسم الألماني قد يكون انتهى!

الألماني في وضع صعب!

شهدت مباراة فياريال أمام برشلونة إصابة صعبة للغاية لنجم حراسة المرمى في النادي الكتالوني مارك أندريه تير شتيجن.

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جاء هذا في الدقيقة الـ 44 من عمر اللقاء، عندما حاول تير شتيجن التعامل مع كرة عرضية، لكنه وجد نفسه يسقط على قدمه بشكل غير صحيح لتتأثر الركبة بشكل واضح.

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قام المدرب الألماني هانز فليك بتبديل تير شتيجن بشكل فوري ودفع بإينياكي بينيا، حيث أدرك هو وكل من حوله أن النجم الألماني ربما يكون قد أنهى موسمه ولن يستطيع أن يكمل المباراة بأي شكل من الأشكال.

وكان تير شتيجن قد تسبب في بعض الجدل بنفسه في المباراة الماضية أمام موناكو بعدما تسبب في خسارة النادي الكتالوني ببعض الأخطاء الساذجة.

جدير بالذكر أن تير شتيجن كان قد تصدى لهدف محقق من قبل نيكولاس بيبي قبل لحظات قليلة للغاية من إصابته الصعبة.

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