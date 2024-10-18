تير شتيجن على العشب.. برشلونة ينشر صورًا جديدة للألماني تثير الجدل!

صور تير شتيجن تثير الجدل...

أثار نادي برشلونة، الجدل بشأن الحالة الطبية لحارس مرمى الفريق أندريه تير شتيجن، والذي كان قد تعرض إلى إصابة الحارس الألماني بتمزق كامل في وتر الرضفة بالركبة اليمنى.

ومن المتوقع أن يغيب الحارس الألماني لفترة طويلة، ولهذا أتم برشلونة التعاقد مع فويتشيك شتشيسني، في الفترة الماضية ليكون الحارس الأساسي للفريق، في الموسم الحالي.

وخضع تير شتيجن، لعملية جراحية قبل أيام، وبدأ مرحلة التأهيل إلا أن برشلونة، فاجئ الجماهير بتواجد الحارس الألماني، على العشب أثناء عمليات التأهيل.

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وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن تدريبات تير شتيجن، ما هي إلا جزء من رحلة علاجه، الذي من المنتظر أن يستمر طويلًا، ولن يعود الحارس صاحب الـ 32 عامًا، للملاعب قريبًا.

جدير بالذكر أن شتشيسني، من المتوقع أن يظهر مع برشلونة، للمرة الأولى بشكل رسمي مساء الأحد المقبل، عندما يستضيف الفريق الكتالوني، نظيره إشبيلية ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.