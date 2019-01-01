تيرشتيجن على أعتاب مئويته الثانية في برشلونة

ما الذي قدمه الحارس الألماني مع برشلونة في 199 مباراة؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

يستضيف نادي برشلونة نظيره إشبيلية مساء غد، الأحد، في ختام الجولة الثامنة من الدوري الإسباني قبل فترة التوقف الدولي.

برشلونة يمتلك 13 نقطة في المركز الرابع وبفارق نقطتين فقط عن المتصدر ريال مدريد.

وتعد المباراة مناسبة جيدة للألماني مارك أندريه تيرشتيجن، حارس مرمى برشلونة، والذي سيصل فيها إلى اللقاء رقم 200 بقميص النادي الكتالوني حال مشاركته.

ولعب الحارس 199 مباراة بقميص برشلونة من بينها 54 لقاء في دوري أبطال أوروبا و122 في الدوري الإسباني و18 في كأس ملك إسبانيا و4 في

السوبر الإسباني ولقاء وحيد بالسوبر الأوروبي.

ونجح صاحب الـ 26 عامًا في الحفاظ على نظافة شباكه في 85 مباراة مستقبلًا 183 هدفًا ولم يحصل سوى على 3 بطاقات صفراء.

وفي دوري أبطال أوروبا، لم تهتز شباكه في 25 مباراة واستقبل 47 هدفًا بينما في الدوري الإسباني خرج بشباك نظيفة في 52 مباراة واستقبل 110 هدفًا.

وفي كأس ملك إسبانيا نجح في عدم اهتزاز مرماه في 8 لقاءات واستقبل 12 هدفًا بينما لم يحافظ على شباكه نظيفة في السوبر الإسباني مستقبلًا 10 أهداف وكذلك السوبر الأوروبي مستقبلًا 4 أهداف.

جدير بالذكر أنّ حارس البلوجرانا طلب الحصول على فرصة للمشاركة أساسيًا مع المنتخب الألماني ليعلن يواكيم لوف، مدرب المانشفت، أن تيرشتيجن سيكون أساسيًا أمام الأرجنتين.