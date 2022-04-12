تيتي ينفجر من الغضب: الكاذبون الكارهون يستمرون في نشر الأكاذيب

المدير الفني للبرازيل غاضب بسبب أنباء جابرييل جيسوس.

أعرب المدرب تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل عن غضبه بسبب انتشار أنباء عن أنه دفع بجابرييل جيسوس وهو مصاب.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة المقبلة ضد كوريا الجنوبية وقال تيتي: هؤلاء الكاذبون الكارهون يستمرون في نشر الأكاذيب، عليهم أن يهتموا بأي شيء آخر وأن يتوقفوا عن نشر الأكاذيب".

وأضاف: "نحن لدينا مسؤولية وأخلاقيات، لو كان مصابًا لما كنا قد دفعنا به إلى الملعب أبدًا تحت أي ظرف".

وأردف: "نحن نشعر بالأسف لجيسوس لكن ما يتم تداوله لم يحدث أبدًا ولم يبدر منا بأي شكل من الأشكال".

جدير بالذكر أن جيسوس سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة.