تيتي يحسم موقف نيمار من المشاركة أمام كوريا الجنوبية

بعد عودته إلى التدريبات الجماعية، ما موقف نيمار من المشاركة أمام كوريا الجنوبية؟

حسم تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل موقف نيمار دا سيلفا مهاجم راقصي السامبا من المشاركة في دور ال16 بكأس العالم 2022 في قطر.

البرازيل بعد تصدرها المجموعة السابعة تواجه منتخب كوريا الجنوبية وصيف المجموعة الثامنة يوم غدًا الإثنين على استاد 974.

وكشف تيتي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، مصير نيمار الذي يغيب عن البرازيل في الآونة الماضية بسبب الإصابة.

وقال المدرب البرازيلي ردًا على موقف نيمار من الظهور أمام كوريا بشكل حاسم: "نعم".

نيمار شارك في المواجهة الأولى للبرازيل في دور المجموعات خلال الانتصار على صربيا بهدفين دون رد، لكنه غادر قبل صافرة النهاية وظهر يبكي متأثرًا بإصابته، والتي أبعدته عن مباراتي سويسرا والكاميرون، لكنه يبدو جاهزًا لاستكمال المونديال بعد عودته إلى التدريبات الجماعية أمس السبت.