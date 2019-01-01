تيتي: نيمار لا يفكر في مفاوضات الرحيل وجاهز للمباريات

تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي يؤكد أن نيمار يبعد تركيزه عن الأنباء الخاصة برحيله عن باريس سان جيرمان في الوقت الحالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي أن نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا يملك هدوءًا كبيرًا بشأن مفاوضات رحيله عن الفريق الفرنسي هذا الصيف.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تيتي خلال مؤتمر الإعلان عن قائمة المنتخب الخاصة بالتوقف الدولي المقبل، وأكد خلالها على جاهزية نيمار للمشاركة مع الفريق.

وقال تيتي: "تحدثت مع نيمار وأخبرني أنه هادىء بشأن ما يمر به في الوقت الحالي، هناك مفاوضات جارية ولنأمل أن يحل باريس سان جيرمان الأمور".

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وأضاف: أتمنى أن يحصل على الضوء الأخضر منهم ليقرر الأفضل بالنسبة لمستقبله في الفترة المقبلة، أعتقد أن الكلمة الأخيرة ستكون له".

وأكمل عن اختياره للمنتخب: "صحيح أنه لا يشارك في التدريبات الجماعية لباريس سان جيرمان لكنه يقوم بعمل بدني كبير في التدريبات المنفردة، هو في حالة مناسبة للمشاركة".

جدير بالذكر أن مفاوضات جادة كانت قد جمعت برشلونة بباريس سان جيرمان الأسبوع الماضي ومن المقرر أن يتم استئنافها يوم الإثنين المقبل في العاصمة الفرنسي بشأن نقل البرازيلي للفريق الكتالوني.