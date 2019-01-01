تيتي: ميسي أمرني بالصمت

تعرف على تصريحات تيتي حول ميسي عقب مباراة البرازيل والأرجنتين

كشف تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن الحوار الذي دار بينه وبين ليونيل ميسي، هداف الأرجنتين التاريخي، في السوبر كلاسيكو الودي المُقام بالمملكة العربية السعودية.

ميسي سجل هدف فوز الأرجنتين على البرازيل من ركلة جزاء تصدى لها أليسون بيكر لتعود له ويحولها لهدف.

وقال مدرب السيليساو في تصريحات عقب المباراة: "كنت أطلب من الحكم أن يمنح ميسي البطاقة الصفراء ولكنّ الأخير نظر لي وأمرني بالصمت وأجبته مطالبًا منه الصمت. هذا ما حدث".

وأضاف: "لا أود التعليق أكثر على هذه الواقعة، هذه المباريات تحتاج لحكمًا قويًا. ليو يستحق الإنذار وكنت محقًا في شكواي".

البرازيل لم تحقق الفوز في آخر 5 مباريات وتحديدًا منذ الانتصار على بيرو في نهائي بطولة كوبا أمريكا.

وكان جابرييل جيسوس قد أهدر ركلة جزاء للسيليساو في الدقيقة العاشرة قبل أن يرد عليه ميسي ويسجل هدفًا من كرة مماثلة.

وسبق وعبّر البرغوث عن غضبه بعد خسارته من البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا الماضي مؤكدًا وجود فساد في الاتحاد الأمريكي الجنوبي يجهز البطولة لأصحاب الأرض.

وتم معاقبة ميسي بالحرمان من المشاركة الدولية مما جعله يغيب عن آخر استدعائين للبيسيليستي.