تيتي: من يعتمد على نيمار كجناح فهو حمار!

يرى أنه الحل وليس المشكلة

يرفض تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، كل الانتقادات الموجهة له، بسبب الاعتماد على نيمار بمركز في عمق الملعب بدلًا من الجناح.

نيمار لعب وتألق مع برشلونة كجناح أيسر، وتنوعت استخداماته مع باريس سان جيرمان كجناح وكمهاجم ولاعب وسط خلف المهاجمين.

ويظهر نيمار كمهاجم صريح بشكل أكبر مع باريس، بينما يتم الدفع به كصانع ألعاب رقم 10 في البرازيل.

ماذا قال تيتي عن نيمار؟

مدرب البرازيل قال في "Sextra Estrela podcast":"نيمار ليس مشكلة بل هو الحل".

وأضاف:"يقولون إن نيمار سيرتكب الكثير من الأخطاء عندما يلعب في العمق، ولكن مكانه هو من يحتم عليه القيام بهذه الأخطاء، لأن كل ما يفعله من الناحية الإبداعية سيكون حاسمًا".

Neymar in the Premier League would be all types of entertaining 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/5AC7Pr9Rwx — GOAL (@goal) June 26, 2022

وتابع:"إذا قام أي مدرب بالاعتماد على نيمار كجناح، سوف أصفه بالحمار، لأنه يحد بشكل كبير من القدرة الإبداعية للاعب بهذه الصفات".

واستكمل:"الإبداع لا يعتمد على الثبات بل الظروف العرضية، نعم سيرتكب الكثير من الأخطاء، ولكن هذا لأنه لا يمكن التخلي عن مهاراته وقدرته على الإبداع".

ماذا قدم نيمار في باريس سان جيرمان؟

المهاجم البرازيلي انتقل للنادي الفرنسي في 2017 مقابل 222 مليون يورو قادمًا من برشلونة ليصبح اللاعب الأغلى في التاريخ.

وسجل اللاعب 28 هدفًا في 30 مباراة بالموسم الأول له مع باريس، لكنه بدأ في التراجع بعدها بسبب الإصابات وبعد العوامل الأخرى.

وجاء السجل التهديفي للمواسم الأربعة الماضية 23 هدفًا و19 و17 و13 على الترتيب، وانتشرت بعض التكهنات الفترة الأخيرة حول قيام باريس بعرضه للبيع.

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