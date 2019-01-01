تيتي: فابينو أضاف الكثير لوسط البرازيل وهذا رأيي في ريفالدو

مدرب البرازيل يمدح لاعب وسط ليفربول بعد التطور الهائل في مستواه

أثنى المدير الفني للمنتخب البرازيلي تيتي، على متوسط ميدان ليفربول فابينو، مؤكدًا أعطى إضافة هائلة لخط وسط السيليساو، خاصة بعد بدايته الموفقة مع أحمر الميرسيسايد هذا الموسم.

وخاض لاعب موناكو السابق مباراته الحادية عشر بقميص سحرة السيليساو، في موقعة السوبر كلاسيكو الودية أمام الأرجنتين، والتي انتهت بهدف نظيف حمل توقيع ليونيل ميسي.

وقبل انضمامه لمعسكر أبطال العالم 5 مرات من قبل، نجح صاحب الـ26 عامًا في هز شباك مانشستر سيتي، بقذيفة صاروخية لا تُصد ولا ترد، منح بها يورجن كلوب ورفاقه هدف التقدم على السكاي بلوز، في قمة الجولة الثانية عشر للبريميرليج، والتي حسمها أحمر الميرسيسايد بنتيجة 3-1.

وعندما سُئل مدرب البرازيل عن رأيه في فابينو، قال في حديثه مع الصحفيين قبل ودية كوريا الجنوبية المقرر لها اليوم الثلاثاء "لقد تطور كثيرًا، وفي كل المباريات التي شارك فيها ظهر بمستوى جيد جدًا".

وأضاف "من الواضح أنه يكتسب هذه الثقة مع نادي، وبطبيعة الحال بدأنا نشعر بذلك، والأمر لا يعني أنك تستطيع رؤيته فقط، بل الشعور بما يقدمه على أرض الملعب".

من جهة أخرى، تكفل بحق الرد والدفاع عن نفسه، بعد الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها من قبل أساطير البرازيل والخبراء، مثل ريفالدو وآخرون لغياب الانتصارات منذ الفوز بكوبا أمريكا في يوليو الماضي.

وفي هذا الصدد قال "أنا أحترم كل الآراء، ولدي رأي واضح في ريفالدو بالتحديد، كان لاعبًا مذهلاً، ولا أنسى أبدًا هدفه وهو يتسلم الكرة بصدره ويسجل لبرشلونة (هدفه الشهير في فالنسيا)، أجمل ما شاهدته في هذا العالم.. وهذا رأيي في ريفالدو".