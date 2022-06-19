تيتي: حذرت ريال مدريد من الاقتراب مني ورفضت باريس سان جيرمان!

تيتي مدرب البرازيل يؤكد رفضه لريال مدريد!

كشف تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل عن تواصل ريال مدريد معه خلال صيف 2018 قبل بداية كأس العالم التي أقيمت في روسيا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصحيفة "ذا جارديان"، وأكد خلالها أنه حذر النادي الملكي من الاقتراب منه بسبب تركيزه مع البرازيل.

وقال تيتي: "قبل بداية كأس العالم قام ريال مدريد بالحديث معي، وقلت لهم ألا يقتربوا مني، كنت أريد السلام مع نفسي والتركيز في عملي لأقصى درجة".

وأضاف: "لم أستطع القيام بذلك، تلقيت عروضًا من ريال مدريد وباريس سان جيرمان وسبورتينج لشبونة، لكنني لم أرد كل ذلك".

وأكمل: "أردت فقط أن أحقق الفوز بكأس العالم، والآن أريد بعض الراحة بعد انتهاء البطولة المقبلة، سأمضي عامًا على الأقل مع عائلتي، ولن أتحدث لأي شخص".

وكان ريال مدريد قد تواصل مع جوليان لوبيتيجي في نفس الوقت واتفق معه على قيادة الملكي بعد كأس العالم مما أدى إلى فسخ تعاقده مع منتخب إسبانيا قبل بداية البطولة.

جدير بالذكر أن البرازيل كانت قد ودعت تلك النسخة من كأس العالم في دور الـ 8 أمام بلجيكا التي احتلت المركز الثالث بنهاية المونديال.