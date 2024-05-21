تيبو كورتوا: اعتقدوا أنني انتهىت.. وهذا أول قرار اتخذته بعد إصابة الصليبي!

الحارس البلجيكي دعم هائل لكتيبة ريال مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

على هامش حدث "الأسبوع الأبيض" الذي ينظمه ريال مدريد لطلاب المدرسة الجامعية الأوروبية التابعة لجامعة النادي، تحدث تيبو كورتوا عن بعض الأحاسيس التي مر بها في موسمه الكروي الجاري.

وقال كورتوا على هامش الحدث: "يجب أن تكون إيجابيًا دائمًا، لقد بكيت كثيرًا في شهر أغسطس لأن أسوأ شيء يمكن أن يحدث لك في كرة القدم هو القطع في الرباط الصليبي".

وأردف: "حينما عدت إلى المنزل ف اليوم الأول للإصابة قلت إنني سأعمل بجد وأعود بقوة، هذا ما كنت أفكر فيه، قاتل ولا تستسلم أبدًا".

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وأكد: "لقد اعتقد الكثيرون أن موسمى قد انتهى (بعد الإصابة).. لكنني كنت أعلم أنه لم يكن كذلك!".

وعاد كورتوا بشكل اعتيادي إلى قوائم ريال مدريد في المباريات الأخيرة من الدوري الإسباني وشارك فيها كاملة، وينتظر أن يحمي عرين الملكي في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند يوم 1 يونيو على ملعب ويمبلي.