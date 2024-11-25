تيباس يستمر في هجومه على فلورنتينو بيريز وريال مدريد: يبدو منفصل عن الواقع!

تيباس يواصل هجومه على بيريز...

واصل خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليجا)، هجومه على فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بعد تصريحاته الأخيرة، التي طالب فيها بتقديم اقتراحًا يمنع استخدام عائدات الأندية لصالح الرابطة.

وكان تيباس، قد شن هجومًا عنيفًا على بيريز، مساء أمس الأحد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وشدد على أن رئيس نادي ريال مدريد، يخدع باقي الأندية.

وحضر تيباس، مساء اليوم حفل توزيع جوائز رابطة اللاعبين، وتحدث مرة أخرى عن رأيه في تصريحات بيريز، وقال: "أعتقد أنه في بعض الأحيان يكون بعيدًا عن الواقع، لقد قال أشياء غير صحيحة".

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ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تصريحات تيباس التي قال فيها: "أتمنى أن تكون تصريحاته عن ناديه الذي أنا من مشجعيه، ضمن الواقع وليست بعيدة عنه، لأنني حينها سأكون قلقًا".

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يستعد لمواجهة ليفربول، مساء الأربعاء القادم في قمة الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، على أن يستضيف خيتافي مساء الأحد القادم، في الدوري الإسباني.